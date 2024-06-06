В Карачаево-Черкесии во время сплава погиб турист

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Карачаево-Черкесии во время сплава по реке Теберде погиб турист, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего. Известно, что тургруппа не регистрировала свое пребывание в регионе и не привлекала специнструкторов по сплаву.

Согласно предварительным данным, 6 июня житель Ставрополя в компании своих друзей осуществлял сплав на сапбордах по реке Теберде. В ходе этого мужчина потерял равновесие и упал в реку. Впоследствии тело погибшего было обнаружено на левом берегу реки ниже по течению, — говорится в сообщении.

Ранее в Ленинградской области выпускница седьмого класса сломала позвоночник, упав с высоты на туристических сборах, ее госпитализировали. Девочка сорвалась с каната, когда преодолевала переправу во время тренировки. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Известно, что ЧП произошло на берегу реки Вуоксы возле поселка Лосево, где проходил туристический сбор выпускников седьмого класса одного из лицеев.

Девочка сорвалась с каната во время тренировочной переправы и упала с высоты нескольких метров. Страховочный карабин ее не удержал, поскольку был застегнут с нарушением правил.