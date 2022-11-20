В Карачаево-Черкесии на двух студентов завели дело об избиении полицейских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Карачаево-Черкесии. Их подозревают в причинении телесных повреждений полицейским, сообщает СУ СКР по региону в Telegram.

Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции, по части 1 статьи 318 УК РФ, — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве рассказали, что днем 18 ноября в Черкесске двое оперуполномоченных приехали в один из колледжей города и там «несколько студентов в ходе конфликта причинили им телесные повреждения».

Следователи уже провели осмотр места происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, свидетели происшествия допрашиваются.

Максимальная санкция по указанной статье составляет лишение свободы сроком на пять лет.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Черкесске 20 студентов Индустриально-технологического колледжа избили двух сотрудников полиции, которые приехали искать пропавшего первокурсника. По информации канала, обоих правоохранителей госпитализировали: одного — с сотрясением мозга, а другого — с порванным ухом.