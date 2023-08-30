В Карачаево-Черкесии из лечебницы снова сбежал шизофреник-рецидивист

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В Карачаево-Черкесии проходящий по подозрению в изнасиловании 17-летнего подростка мужчина сбежал из психиатрической лечебницы, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, беглецом оказался страдающий шизофренией рецидивист Ахья Лепшоков. На счету у него несколько условных сроков за кражи, уголовное дело за изнасилование подростка, а также успешная попытка побега из больницы.

Канал пишет, Лепшоков сбежал в минувшую субботу, 26 августа. Он смог пролезть между прутьев решетки на окне первого этажа здания. Затем беглец перебрался через забор и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его поисками занимаются правоохранители. Лепшокова видели в поселке Новый Карачай, где он сам ранее проживал. Полиция три дня дежурила у дома сбежавшего рецидивиста, но тот так и не появился.

Ранее Лепшоков уже сбегал из психиатрической лечебницы. Тогда его задержали и передали врачам спустя три дня.

Ранее также сообщалось, что в Нагорном районе Москвы полиция задержала пожилого мужчину, раздевшегося перед 13-летней школьницей. 57-летний рабочий с местной стройки, прежде судимый за захват заложников, поджидал свою жертву на балконе с панорамным остеклением. Когда девочка проходила мимо, мужчина подозвал ее поближе, а затем сорвал с себя шорты и стал танцевать стриптиз.