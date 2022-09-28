В Канске пара сбила пенсионера и попыталась откупиться за 300 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Канске в Красноярском крае пара пожилых россиян сбила 82-летнего пенсионера на «Ладе» и в качестве компенсации попыталась передать ему 300 рублей, передает Telegram-канал «112». Отмечается, что авария произошла утром на улице Урицкого, когда пенсионер обходил лужу по дороге. После инцидента пара скрылась, а очевидцы провели пострадавшего домой и вызвали ему скорую.

Мужчина и женщина, ехавшие в «Ладе» помощь предлагать не стали, лишь сунули пенсионеру 300 рублей и уехали. Со слов свидетелей, Петр Павлович ничего не отвечал, на баснословную компенсацию не соглашался. Пожилого человека проводили домой, и уже оттуда ему пришлось вызвать скорую, — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых очевидцами, видна большая ссадина на лбу у пенсионера. Также он испачкал в грязи свои перчатки при падении.

По данным «112», пенсионеру удалось избежать серьезных травм, ему обработали рану на голове и отпустили домой. Сейчас полиция проводит проверку. В отношении водителя составлен административный материал по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», передает Telegram-канал.

Ранее в Перми легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погиб один человек. Смертельная авария произошла на улице Карла Маркса. Помимо одного погибшего, пострадали еще три человека.