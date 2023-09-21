В Каменске-Уральске вооруженный мужчина забаррикадировался в жилом доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции оцепили дом на Алюминиевой улице в Каменске-Уральском после появления сообщений о забаррикадировавшемся мужчине, вооруженным пистолетом, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным канала, 43-летний мужчина по имени Максим угрожает убить себя, в настоящее время с ним ведутся переговоры. Источники отмечают, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Причины, подвигшие мужчину на такой поступок, пока остаются неизвестными. Предполагается, что в доме, в котором он забаррикадировался, проживает его бывшая жена. Правоохранительные органы не комментируют информацию в СМИ и обещают дать ответ после разрешения ситуации. Отмечается, что с места событий поступает противоречивая информация. По данным агентства URA.ru, в доме забаррикадировался 82-летний пенсионер, он вооружен ружьем.

В конце июля в подмосковном поселке Шервуд мужчина забаррикадировался в одном из зданий и взял заложников. Позднее он был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. По словам соседей погибшего Вячеслава Черненко, он был религиозным фанатиком и при этом часто употреблял алкоголь. Источники отмечают, что к нему приезжали сотрудники психдиспансера, чтобы поставить уколы, но эффекта они не давали.