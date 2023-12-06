В Камчатском крае рассказали о состоянии 40 отравившихся рабочих РИА Новости: на Камчатке сообщили, что 40 отравившихся рабочих идут на поправку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочие, которые отравились в столовой строящегося терминала аэропорта в Елизово, идут на поправку, сообщила РИА Новости главный санитарный врач Камчатского края Яна Господарик. По ее словам, предварительной причиной отравления считается неустановленный гастроэнтерит.

Все идут на поправку... Мы в рамках эпидрасследования отобрали пробы, они переданы в лаборатории на Камчатке и в Москве. По предварительным данным, причиной отравления стал неустановленный гастроэнтерит, — отметила Господарик.

По ее данным, госпитализированы 40 человек. В настоящее время в больнице города Елизово находятся 11 рабочих. Еще 17 человек разместили в стационаре «Центра СПИД», а 12 — в детской инфекционной больнице в Петропавловске-Камчатском.

Ранее Елизовская городская прокуратура начала проверку после госпитализации 41 человека. Массовое отравление рабочих произошло на стройке в Елизово. В ведомстве отметили, что все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта. В прокуратуре пообещали проверить санитарно-эпидемиологические нормы на пищеблоке, где питались рабочие, а также дать оценку условиям их проживания на строящемся объекте.