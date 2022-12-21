На Камчатке приговорили к пяти годам колонии бывшего зампреда правительства

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Суд на Камчатке приговорил бывшего заместителя председателя правительства региона Валерия Карпенко к пяти годам колонии строгого режима за получение взятки в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба местного отдела СК. Кроме этого, экс-глава отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения» Леонид Минцев получил четыре года тюрьмы по тому же обвинению. Сейчас приговор еще не вступил в силу.

По данным следствия, группе чиновников была незаконно построена сеть холодного водоснабжения в их жилых домах в обмен на покровительство при осуществлении контроля за строительством иных строительных объектов здравоохранения на Камчатке. Общая стоимость работ составила 360 тысяч рублей.

Помимо этого, в 2017 году фигуранты дела в обход конкурса привлекли коммерсанта к выполнению ремонтных работ в нежилом помещении. Позднее они организовали выкуп здания за счет бюджетных средств под медицинские нужды. Стоимость объекта была сильно завышена, так как его цену определял сам коммерсант. По данным суда, всего чиновники растратили более 20 млн рублей из бюджетных средств.

Помимо уголовных сроков, суд обязал выплатить обвиняемым штраф в размере в размере 1,806 млн рублей.

Ранее бывшего мэра города Тынды Амурской области Марину Михайлову арестовали на один месяц и 29 суток. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Михайлова ушла в отставку по состоянию здоровья незадолго до ареста, теперь ей грозит до семи лет лишения свободы. Дело в отношении чиновницы было возбуждено правоохранительными органами по материалам прокуратуры и УФСБ по Амурской области.