В калужском колледже ответили на критику желто-голубых стен В калужском колледже выкрасили спортзал в желто-голубые цвета и попросили успокоиться критиков

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Пользователи Сети обрушились с критикой на руководство калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства, которое выкрасило стены спортзала в желто-голубые цвета. По мнению бдительных граждан, такие цвета вызывают ассоциации с флагом Украины. Как сообщает издание «Подъем», в учебном заведении критикам посоветовали заняться учебой, а не обсуждением стен, добавив, что уже пять лет красят стены в эти цвета.

Пусть успокоятся. У нас эти цвета давным-давно, не только в этот год красили, они уже пять лет выкрашены в этот цвет. Пусть прекращают заниматься ерундой, — заявило руководство колледжа.

Ранее в Мытищах перекрасили здание колледжа, поскольку местный житель пожаловался на его сине-желтый цвет, напоминающий флаг Украины. Известно, что учебное заведение поменяло окраску на следующий день после того, как местный житель пожаловался на цвет здания главе округа Юлии Купецкой.

До этого стало известно, что в одном из дошкольных учреждений Читы были вручены грамоты с гербом Украины — трезубцем. В пресс-службе Министерства образования и науки Забайкальского края сообщили, что руководителя и воспитателя детского сада уволили после данного инцидента. Причиной там назвали «халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности» сотрудников учреждения.