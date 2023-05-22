В Калужской области загорелся военкомат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Обнинске Калужской области произошел пожар в здании, где находится военкомат, передает Telegram-канал Mash. Канал пишет, что огонь перекинулся из соседнего помещения, где расположен пункт выдачи Wildberries.

На место происшествия приехали пожарные.

Ранее сообщалось, что в Мурманске произошел пожар в здании областного военкомата. Очаг возгорания находился в кабинете соцобеспечения. Пожарным удалось справиться с огнем в течение часа. Никто при этом не пострадал. Полиция задержала подозреваемого в поджоге — 19-летнего местного жителя. Тот дал признательные показания, сообщив, что его заставил устроить пожар неизвестный шантажист во время онлайн-переписки.

До этого в Нижнем Тагиле задержали 67-летнюю пенсионерку, которая пыталась поджечь военкомат. Женщина призналась, что к преступлению ее подтолкнул неизвестный мужчина, который целый месяц звонил по телефону и призывал поджечь здание комиссариата.