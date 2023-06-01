Появилось фото воронки с места взрыва беспилотника под Калугой

Фото: Shapsha_VV/t.me

В Дзержинском районе Калужской области рухнул и взорвался беспилотник, говорится в Telegram-канале пресс-службы правительства региона. По данным кабмина, на месте падения дрона образовалась воронка и загорелась трава. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

В 10:11 1 июня в Дзержинском районе, в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект. В результате произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы. Повреждений нет, жители не пострадали. Подразделения МЧС работают на месте, — говорится в сообщении калужского правительства.

По данным SHOT, беспилотник был самолетного типа. По информации Mash, всего было слышно два взрыва. Предположительно, БПЛА был сбит силами ПВО. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотных аппаратов ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Дроны попали в два жилых дома на улицах Профсоюзной и Атласова в Новой Москве.