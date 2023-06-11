В Калужской области упал БПЛА Губернатор Калужской области Шапша заявил о падении беспилотника у деревни Стрелковка

Фото: Shapsha_VV / Telegram

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотник упал в Жуковском районе, около деревни Стрелковка. Глава региона уточнил, что, предварительно, пострадавших нет. Он добавил, что на место падения беспилотного аппарата были отправлены бригады экстренных служб.

В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы, — написал Шапша.

Позже он уточнил, что в результате нападения никто не пострадал, но два садовых дома получили незначительные повреждения. По его словам, в домах выбиты стекла.

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой влетел в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им была оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.