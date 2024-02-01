В Калужской области спасли мальчика, провалившегося в люк возле школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калужской области сотрудники МЧС спасли ребенка, провалившегося в канализационный люк возле школы, пишет «360». Чтобы вытащить мальчика из колодца, спасателям потребовался трос. Отец школьника в беседе с изданием назвал происходящее беспределом.

А если бы он в «тихую деревню» отошел бы, кто бы за это спрос имел? — высказался мужчина.

Канализационный люк находится на территории школы, его замело снегом. По предварительной версии, дети во время игры могли толкнуть мальчика в сугроб, под которым оказался люк. Именно одноклассники позвали на помощь преподавателя физкультуры, а тот уже вызвал сотрудников МЧС.

В Алтайском крае ранее сотрудники вневедомственной охраны спасли 14-летнего мальчика, провалившегося в колодец с ледяной водой. После падения в колодец школьник смог дозвониться до родителей и сообщить о случившемся. Однако во время разговора связь оборвалась, поэтому он не успел сообщить им координаты.

В середине декабря в Туле в открытый люк с ледяной водой провалился пятилетний мальчик. Это произошло, когда он катался с горки. Ребенка спас отец. По факту инцидента региональное управление СКР организовало проверку.