В Калужской области школьница умерла после урока русского языка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из школ в селе Ахлебинино Перемышльского района Калужской области 14-летняя девочка скончалась во время перемены, сообщает региональный отдел прокуратуры в Telegram. Причины произошедшего не называются. По данному делу проводится проверка.

Инцидент произошел 17 ноября в районе полудня. Как выяснили в ведомстве, школьница скончалась после занятия по русскому языку. Она вела себя как обычно, о проблемах со здоровьем не сообщала. Смерть произошла внезапно.

Происшествие произошло 17 ноября в период с 11.35 до 12 часов после урока русского языка. Учащаяся сегодня вела себя обычно, жалоб на состояние здоровья не высказывала, трагедия произошла внезапно. <...> Прокурор Калужской области Константин Жиляков выехал на место происшествия и взял на личный контроль проведение проверки по факту смерти 14-летней девочки, — говорится в сообщении прокуратуры.

Следственный комитет также сообщил, что проводит проверку на месте произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Об инциденте в Telegram написал и губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, причиной смерти 14-летней школьницы мог стать оторвавшийся тромб.

Идет проверка обстоятельств трагического случая. На место прибыли скорая помощь и правоохранительные органы. В школу выехал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. По предварительной оценке медиков, смерть девочки наступила мгновенно, причиной стал оторвавшийся тромб, — поделился Шапша.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Новосибирске ученица второго класса утонула в школьном бассейне во время урока физкультуры. Девочку экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось. По факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным ведомства, трагедия произошла днем 15 ноября в одной из школ Дзержинского района Новосибирска. Учащаяся второго класса потеряла сознание в бассейне и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где скончалась.