В Калужской области россияне подрались с египтянами В Калужской области произошла массовая драка россиян и египтян из-за шума и грязных туалетов

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калужской области около общежития института имени Баумана в деревне Пучково произошла массовая драка россиян и египтян, пишет BAZA. Участвовали в ней больше 50 человек, четверо из них пострадали. Сообщается, что потасовка случилась из-за засоренных туалетов.

Выяснять отношения собрались 30 египтян и 20 россиян. Причиной стали жалобы соотечественников на то, что иностранцы слишком сильно шумели и регулярно засоряли туалеты.

По информации издания, конфликт начался в общежитии, но затем участники переместились на улицу, вооружившись всем, что попало под руку: трубами, инструментами и сковородками. В итоге 18 граждан Египта задержала полиция, четверо с травмами отправились в больницу.

Сутками ранее в массовой драке столкнулись жители соседних сел Ансалта и Рахата в Дагестане. Потасовка, предположительно, произошла из-за земельных участков общей площадью 130 гектаров. В беспорядках приняли участие свыше 30 человек.