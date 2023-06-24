В Калужской области перекроют дороги вблизи границ с четырьмя регионами

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Трасса М-2, перекрытая у моста имени Подольских курсантов через Оку около Серпухова в связи с мятежом ЧВК «Вагнер»

В Калужской области временно ограничат движение автомобилей на дорогах вблизи границ с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями, сообщил глава региона Владислав Шапша. По его словам, такое решение принял оперативный штаб.

Принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями. Прошу воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости, — написал в своем Telegram-канале Шапша.

Ранее в Воронежской области автомобилистов попросили временно отказаться от проезда по трассе М-4 «Дон» на личном транспорте в связи с передвижением колонны военной техники. В правительстве региона сообщили, что принимают все необходимые меры для безопасности жителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг сообщения о перекрытии дорог на въезд и выезд из столицы. Градоначальник призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. При этом Собянин предупредил москвичей о возможных затруднениях с движением транспорта в связи с усилением проверочных мероприятий в столице, где введен режим контртеррористической операции.