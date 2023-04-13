В Калужской области объяснили похожие на взрывы звуки В Калужской области связали похожие на взрывы звуки с полетом реактивных самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25

Звуки, похожие на взрывы, которые были слышны в Калужской области, связаны с полетами военных самолетов на сверхзвуковых скоростях, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области. Глава подмосковной Каширы Николай Ханин в своем Telegram-канале также списал звуки в городе на переход самолетов на сверхзвук и призвал граждан не паниковать.

Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и ближайших районах, вызваны переходом самолетами сверхзвукового барьера. Росавиация подтвердила данную информацию. Поводов для беспокойства нет, — говорится в сообщении.

Ханин также призвал жителей сохранять спокойствие, так как «нет никаких поводов для паники». По его словам, авиация работает в штатном режиме.

В Мелитополе около 11:44 13 апреля прозвучал взрыв, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, причиной взрыва стала работа ПВО, сбившей украинский беспилотник. Рогов призвал жителей города сохранять спокойствие.

Ранее в Курской, Белгородской областях и Республике Крым решили не проводить парады Победы 9 мая из соображений безопасности.