В Калужской области нашли закопанное тело бизнесмена из Москвы В Калужской области задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена из Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калужской области обнаружили закопанное тело московского бизнесмена, который пропал без вести в мае, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, эксперты обнаружили на его теле огнестрельное ранение. Отмечается, что двоих подозреваемых в его убийстве задержали и заключили под стражу.

Совместными и согласованными усилиями правоохранительных органов Калужской, Ярославской областей и города Москвы двое подозреваемых были задержаны на территории столицы и города Ярославля. Судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По данным СК, московский бизнесмен перестал выходить на связь в конце мая, когда он отправился в Калужскую область на встречу со своими знакомыми. Экс-супруга предпринимателя обратилась в полицию, правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

По делу назначены судебно-медицинские, генетические, баллистическая, дактилоскопическая и иные экспертизы. Также проводятся следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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