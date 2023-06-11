В Калужской области нашли второй упавший БПЛА Калужский губернатор Шапша сообщил о втором БПЛА, упавшем в Медынском районе

Место падения, предположительно, БПЛА нашли в лесном массиве в Медынском районе Калужской области, сообщил губернатор Курской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что в результате ЧП никто не пострадал.

Сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, предположительно, БПЛА, пострадавших и разрушений нет, — написал Шапша.

Сейчас на месте работают экстренные оперативные службы.

До этого Шапша сообщил, что в Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет. Незначительные повреждения получили два садовых домика — у них выбиты стекла.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде на офисное здание упал БПЛА и загорелся. Он отметил, что взрыва не произошло. Пострадавших нет.

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой влетел в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома от взрыва.

Губернатор Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.