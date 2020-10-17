В Калужской области мужчина надругался над мальчиком

https://static.news.ru/photo/81640224-1137-11eb-ba4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянин надругался над 10-летним ребёнком в подъезде дома в Калужской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошёл 16 октября в Боровске. По версии следствия, 10-летний мальчик возвращался домой, за ним в подъезд зашёл мужчина, который совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера и скрылся.

Следователи СК России совместно с оперативными работниками полиции и экспертами выехали на место происшествия, произвели тщательный осмотр, в ходе которого обнаружили следы рук, — говорится в сообщении на сайте СК.

После этого следствие проверило всех, чьи следы были обнаружены на месте происшествия. Таким образом был установлен подозреваемый. Им оказался неработающий 53-летний житель города. Он задержан, в его отношении заведено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, Виталий Молчанов, задержанный за изнасилование и убийство двух малолетних дочерей своей сожительницы, раскаялся в содеянном. На допросе он заявил, что сам не понимает, почему совершил это чудовищное преступление.

Молчанов проходит в качестве главного подозреваемого по делу о совершении преступлений в отношении двух девочек 8 и 13 лет. Ранее он был судим по статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.