В Калужской области горят шесть домов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть частных домов и два автомобиля сгорели в деревне Мишково, расположенной в Боровском районе Калужской области, передает MK.RU. Очевидцы утверждают, что это цыганский поселок. Сначала загорелся один дом, постепенно пламя перебросилось на соседние дома.

По данным МЧС региона, в тушении были задействованы семь пожарных автомобилей и 25 человек личного состава. В 21:17 по московскому времени пожар был локализован. Пострадавших нет. На кадрах видно, что огнем охвачены старые деревянные здания.

14 июня в Казани вспыхнул пожар на крыше жилой пятиэтажки. Как сообщили в мэрии Казани, в доме 66 квартир. Граждан, кто не смог вернуться в свое жилье, разместили в городских помещениях.

9 июня при пожаре в фитнес-центре Moscow Fit скончался мужчина в возрасте 32 лет. Его госпитализировали с тяжелыми ожогами, но он умер в больнице. Огнем было охвачено 50 кв. м. Согласно отзывам о заведении в сервисе «Яндекс.Карты», фитнес-клуб закрылся, не выплатив клиентам компенсации за оплаченные абонементы.