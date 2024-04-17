В Калужской области эвакуировали людей из-за падения метеозонда

Власти Калужской области эвакуировали часть жителей Тарусского района из-за упавшего украинского метеозонда, сообщили ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе района. Там уточнили, что место происшествия было оцеплено. Пострадавших в результате падения зонда нет, разрушений также зафиксировано не было. Ожидается прибытие экспертов-взрывотехников.

Пострадавших нет, разрушений нет. Оцеплено место, частично эвакуированы жители. Ожидаем экспертов-взрывотехников, — говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщали, что в Калужской области нашли пятиметровый беспилотник, оставивший трехметровую воронку в результате взрыва. Обломки аппарата были обнаружены в лесополосе. При этом само место падения беспилотника находится более чем в 300 километрах от украинской границы.

Также ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ попытались атаковать территорию региона с помощью воздушных разведывательных объектов. Средства противовоздушной обороны сбили три метеозонда.

До этого Минобороны России сообщило о попытке украинских войск атаковать объекты на территории Республики Татарстан с помощью дрона. Вражеский беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны.