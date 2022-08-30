В Калужской области больному наложили шину из картона В Кондрово врачи наложили пациенту шину из картона

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Житель города Кондрово Калужской области сообщил о том, что после перелома ноги врачи наложили ему шину из картона. Кадрами фиксатора он поделился с Telegram-каналом «Калуга Жесть». Мужчина выразил искреннее удивление, увидев подобное устройство.

Здравствуйте, калужане. Особенно меня интересуют люди Дзержинского района, особенно города Кондрово. Вы давно обращались в нашу скорую с переломами? Поверьте, я такую лангетку в жизни никогда не видел, — написал анонимный калужанин.

Позднее сотрудники областного Минздрава в беседе с «Подъемом» объяснили, что эта шина является одноразовой и накладывается перед комплексным обследованием и рентгеном. Специалисты заверили, что после получения результатов они заменят картон на гипс. А в региональном центре скорой помощи отметили, что подобные фиксаторы соответствуют стандартам и удобны в использовании.

Все средства фиксации для удобства пациентов используются одноразовые по стандартам. Уже в стационаре, после обследования, накладывают гипсовую. Скорая помощь оснащена согласно стандартам, — рассказал один из представителей организации.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае сотрудники районной больницы написали в медицинской карте пенсионерки матерное слово ******* (надоела). Пожилая женщина страдает от бронхиальной астмы и гипертонии, вследствие чего ей приходится вызывать карету скорой помощи не менее двух раз в неделю. Предполагается, что это и спровоцировало медиков на данный поступок. Позднее они извинились перед пенсионеркой.