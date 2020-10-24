В Калуге больница попросила помощи у автомобилистов для развоза врачей

https://static.news.ru/photo/92f3dbf8-1782-11eb-a123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К добровольцам, у которых есть время и личный автомобиль, обратилась калужская городская больница № 5. Руководство стационара просит всех, у кого есть возможность, отвозить врачей на вызовы.

Обращаемся ко всем, кто располагает временем и своим автомобилем, помочь на период эпидемии в доставке врачей по адресам, — сказано в сообщении медучреждения.

Каждый день больница принимает 450 вызовов, и, таким образом, на одного врача приходится по 65 пациентов. Из-за увеличившейся нагрузки в медучреждении не хватает машин скорой помощи и докторам приходится ехать к пациентам на общественном транспорте или пешком, что сильно увеличивает время ожидания.

К этому дню в Калужской области коронавирусом заразился 11 421 человек, выздоровели 8823, скончались 79 человек.

26 октября в России выявили 17 347 заразившихся коронавирусом за сутки. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии этот показатель стал максимальным. COVID-19 затронул 85 регионов страны. Всего с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 534 224 человека. За прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении были выписаны 7574 пациента с ранее диагностированным COVID-19. В общей сложности с болезнью справились 1 146 096 россиян.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица побеждает коронавирус.