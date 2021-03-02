В Калмыкии родителей школьника накажут за сушку обуви у Вечного огня

https://static.news.ru/photo/98df3360-7b4f-11eb-9c2b-96000091f725_660.jpg Фото: ДОСКА ПОЗОРА Элиста/vk.com

В соцстетях появились фотографии, на которых подросток сушил обувь у мемориала «Вечный огонь» в Калмыкии. Региональное управление МВД сообщило, что родители подростка будут наказаны.

Установлена личность подростка. Им оказался 11-летний местный житель — учащийся одной из городских школ, — цитирует «Интерфакс» сообщение.

Отмечается, что ребёнок в присутствии своих родителей пояснил, что не осознавал противоправности своего поступка и не понимал исторической ценности мемориала. Родителей подростка привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Как писал NEWS.ru, две школьницы из Пензы стали участницами скандала, который разразился после того, как они погрелись у Вечного огня. Возмущение общественности после видео, которое они сняли, было вызвано тем, что согревали девочки не только руки и ноги, но и ягодицы.

При этом одна из них выкрикнула «Аллах акбар!», после чего последовала нецензурная брань. Затем ученицы начали рассуждать о том, можно ли провалиться под монумент в огонь.