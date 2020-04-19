В Калмыкии коронавирусом заболели беременные женщины и дети

https://static.news.ru/photo/367e4ae6-820b-11ea-a607-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Ещё двое за последние сутки заразились COVID-19 на территории Калмыкии. Среди них четыре ребёнка и две беременные женщины. Об этом сообщил глава Минздрава республики Юрий Кикенов.

Во время трансляции в соцсетях он отметил, что к этому моменту число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции достигло 74. Справились с болезнью девять человек, умерли трое пациентов.

К этому дню у нас зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции, 76 подтверждено на федеральном уровне и два случая местной лабораторией. Из этих 78 — четверо детей, состояние стабильное, пациенты выздоравливают. Также у нас две беременные женщины с подтвержденным диагнозом, состояние удовлетворительное, — сказал Кикенов.

Министр здравоохранения отметил, что один из пациентов подключён к аппарату ИВЛ.

К 19 апреля в мире заболели коронавирусом более 2,3 млн человек. В России к этому дню зафиксированы 36 793 случаев COVID-19. За последние сутки их число в РФ возросло на 4 785, а справиться с болезнью и выписаться из стационаров удалось 3 057 пациентам. В российской столице сейчас больше всего случаев коронавирусной инфекции – 20 754. Из них 1 679 выздоровели, а 148 пациентов стали жертвами нового опасного вируса.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин во время своего пасхального обращения к гражданам заявил, что государство располагает резервами для защиты здоровья граждан.