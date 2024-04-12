В Калининском районе Петербурга восстановили подачу электричества

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

В Калининском районе Санкт-Петербурга восстановили подачу электричества после поломки, сообщили РБК в пресс-службе Ленэнерго. По данным компании, бригады техников выехали на место сразу после поступления сигнала о нарушении электроснабжения.

Оборудование включено в работу. С 21:58 все потребители получают электроэнергию в полном объеме, — уточнили в Ленэнерго.

Ранее питерское издание «Фонтанка» со ссылкой на читателей проинформировало, что в Калининском районе Санкт-Петербурга пропал свет. По данным источников, он отключился в 21:20 на Тихорецком и Светлановском проспектах, а также на улице Бутлерова, проспекте Непокоренных и проспекте Науки.

В начале апреля сообщалось, что ФСБ разыскивает подозреваемого в диверсии на электроподстанции на севере Петербурга. Камеры на объекте засняли неизвестного, проникшего в здание и оставившего после себя поврежденное оборудование. Под утро 3 апреля местные жители услышали звуки, похожие на взрывы в районе подстанции на Екатерининском проспекте, и обратились в полицию. Затем в Красногвардейском районе и части Ленинградской области пропало электричество. Свет в дома вернули к 07:00.

В декабре минувшего года стало известно, что жители деревни Кузнецово в Красноярском крае остались без света и тепла в 40-градусный мороз. Они двое суток просидели без отопления, а потом пошли греться в аэропорт.