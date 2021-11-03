В Калининградской области продлят систему QR-кодов до февраля 2022 года

В Калининградской области решили не продлевать режим нерабочих дней и часть ограничений, введённых с 28 октября по 7 ноября. При этом система QR-кодов для ряда отраслей будет действовать до февраля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Действие требования QR-кодов в сфере услуг, введённое в регионе с 8 октября, продлят до конца января 2022 года, а перечень сфер с доступом по QR-коду будет расширен.

С 8 ноября по QR-коду, подтверждающему вакцинацию или перенесённое заболевание, можно будет посещать торговые центры и общепит, а также фитнес-центры. Режим точек общественного питания ограничен с 6 до 23 часов.

Особое внимание на заседании оперативного штаба было уделено вопросам стимулирования населения к прохождению вакцинации от COVID-19 и гриппа. Прежде всего это касается пожилых людей и студентов, а также школьников, которых вакцинируют от гриппа. В связи с высокой заболеваемостью для неработающих пенсионеров в возрасте от 60 лет сохраняется режим самоизоляции. Также планируется ужесточить контроль за выполнением всех установленных требований, включая соблюдение масочного режима.

Ранее сообщалось, что в российской компании Addreality создали устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом. Оно работает на базе искусственного интеллекта,сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенном Минцифры РФ. В ближайшее время эти устройства распространят в ресторанах, аэропортах, театрах, торговых центрах и на производственных предприятиях.