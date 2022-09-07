В Калининградской области построят дорогу к игорной зоне за 17 млрд рублей

Фото: АГН «Москва»

Акционерное общество «ВАД» займется строительством продолжения Приморского кольца в Калининградской области, сообщает «АБН». К нему будет добавлена транспортная развязка и подъезд к игорной зоне «Янтарная». Строительство дороги будет завершено до ноября 2026 года, его стоимость оценивается в 17 млрд рублей.

Дорожно-строительная компания оказалась единственным участником двух торгов, о чем свидетельствует информация на сайте государственных закупок, — пишет издание.

Заказчиком работ является ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Стоимость работ в рамках первого госконтракта составляет 11,2 млрд рублей, на которые будет построено 8,34 км четырехполосной автодороги от развязки на подъезде к городу Светлогорск, а также две транспортные развязки три тоннеля и мост.

В рамках второго контракта будут проведены работы стоимостью в 5,8 млрд рублей. На эти средства будет обустроено 4,1 км четырехполосной автотрассы до развязки на поселок Янтарный. Работе также предусматривают строительство путепровода, тоннеля и транспортной развязки.

АО «ВАД» уже имеет опыт работ в регионе, пишет издание. Компания занималась ремонтом автодороги от Калининграда до границы с Литвой, строила магистральную улицу от города Светлогорск до поселка Зори, а также автотрассу к будущему морскому порту в Пионерском.

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