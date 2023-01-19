В Калининградской области планируют запретить полеты частных дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование частных беспилотников будет запрещено в Калининградской области, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на указ губернатора Антона Алиханова. Ограничение будет действовать до окончания режима базовой готовности в регионе.

Издание уточнило, что запрет затронет все типы дронов — вне зависимости от их характеристик. Ограничения при этом не коснутся беспилотников, которые используют власти или организации, работающие с ними по договорам.

Ранее возможность полета для беспилотников ограничили в воздушном пространстве Санкт-Петербурга. Запрет на полеты БПЛА продлился с 13 по 19 января. В эти дни на территории Петербурга прошли мероприятия в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

11 января стало известно, что власти Севастополя продлили на 15 дней действие высокого уровня террористической опасности. Режим был введен 31 июля после того, как на штаб Черноморского флота с центре Севастополя была произведена попытка атаки.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Климовский район. По его словам, в результате атаки был поврежден объект энергоснабжения. Пострадавших нет. Перед этим Богомаз сообщал о том, что российские средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников в небе над Клинцовским районом Брянской области.