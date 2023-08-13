В Калининградской области мужчина отпинал собаку на глазах у туристов

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

На променаде в Зеленоградске в Калининградской области мужчина, подняв собаку за ошейник, начал пинать ее и бить кулаками, сообщает Telegram-канал «Кеска». По его данным, видео инцидента с соответствующим обращением передали в городскую полицию, однако участковый не квалифицирует его как заявление.

Отмечается, что мужчина избивал бездомного пса Сильвера, который в тот момент пытался спрятаться под лавкой. Что было с ним дальше, неизвестно. Инцидент сняла на видео туристка из Москвы. Она же и обратилась в полицию.

Местные зоозащитники хотят добиться наказания для мужчины, считая его живодером. Они уже написали электронное заявление в прокуратуру и в местное УМВД.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае злоумышленники стали активно пытать кошек. Они стреляют по животным и ломают им челюсти. При этом большинство живодеров остаются безнаказанными. За последний месяц произошло два подобных инцидента. В обоих случаях на помощь кошкам пришли местные жители. По факту перелома челюсти зверю организована полицейская проверка, дело о стрельбе в животного передали в агентство по ветеринарии края из-за отсутствия состава преступления.