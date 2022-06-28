В Калининградской области убрали мемориал литовскому писателю Видунасу

Фото: Wikimedia

В городе Советск Калининградской области с одного из домов демонтировали мемориальную доску в честь литовского писателя и мыслителя Видунаса на фоне блокады региона Литвой. Видеозапись демонтажа опубликовал в своем Telegram-канале и соцсети «ВКонтакте» глава администрации города Евгений Макаров.

Одна из подписчиц поинтересовалась: «для чего снимают», на что Макаров ответил: «уничтожают». Позднее глава администрации Советска сообщил, что ему поступила просьба вместо Видунаса разместить на том месте мемориал Дениса Давыдова, русского поэта эпохи Отечественной войны 1812 года.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что со следующего дня прекращается транзит ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получено им от Литовских железных дорог. По словам президента страны Гитанаса Науседы, запрет на ввоз товаров не входит в зону ответственности Литвы, эта проблема касается Евросоюза и России.

27 июня стало известно, что Еврокомиссия обязала Литву проводить дополнительные проверки автомобильного и железнодорожного транзита в Калининград через территорию Евросоюза. В ЕК это объяснили тем, что ряд европейских санкций «в отношении конкретного российского экспорта» вступает в силу «уже сейчас».