В калининградских катакомбах пытались магически воздействовать на Сталина Историк Трифонов: в калининградском подземелье была оккультная лаборатория

Фото: Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Иосиф Сталин

В Калининграде на острове Канта засыпали вход в подземную лабораторию «Кенигсберг-13», в которой проводили оккультные обряды и пытались магически воздействовать на советского лидера Иосифа Сталина и 32-го президента США Франклина Рузвельта, рассказал Telegram-каналу «Кеска» историк Сергей Трифонов. По его словам, в катакомбах также делали чучело премьера Великобритании Уинстона Черчилля, которое протыкали иглами. Опубликовано видео с кадрами из подземелья.

Именно в этом месте проводились тайные оккультные обряды лаборатории «Кенигсберг-13». Здесь исследовали астрологию, магию, оккультизм и разрабатывали психотропное оружие, — оружие воздействия на врага на расстоянии. Черчилль очень боялся этих специалистов, — рассказал Трифонов.

О подземном хранилище известно, что оно могло принадлежать кенигсбергскому банку, но, по мнению историка, это была оккультная лаборатория. А раскопанные помещения, по его словам, — это только первый этаж катакомб, где упражнялись в черной магии. Ученый утверждает, что в 1944 году там «не было ни одного банковского служащего».

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил изданию «Новый Калининград», что катакомбы засыпали в целях безопасности. По его словам, там начали лазать «все кому не лень».

Не хотим, чтобы там кто-то из неутомимых блогеров поранился, получил какую-то травму или на кого-то что-нибудь обрушилось, — объяснил чиновник.

Министр рассказал, что помещения планируют исследовать и обсудить возможность их дальнейшего использования. Этой работой займутся после завершения второй очереди благоустройства, добавил он.

Ранее исследователи ВШЭ назвали Кыштым Челябинской области самым мистическим российским городом. Также в первую пятерку вошли Молога, Городец, Торопец и Невьянск.