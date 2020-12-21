В Калининграде запретят новогодние ярмарки и гулянья

https://static.news.ru/photo/e386038c-4385-11eb-8aff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 21 декабря в самом западном областном центре России запрещены новогодние ярмарки, стрит-фуды и уличные гулянья. Такое предписание для регионального правительства внесло управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Управление Роспотребнадзора по региону внесло предписание о запрете на территории области с понедельника новогодних массовых мероприятий — ярмарок, стрит-фудов, фестивалей, уличных концертов, — приводит выдержку из документа РИА Новости.

Поводом для введения таких ограничений стала проверка новогодней ярмарки на острове Канта, открывшейся 18 декабря возле Кафедрального собора в Калининграде. Жители и гости города не соблюдали ни масочный режим, ни социальную дистанцию, ни личную гигиену, отметили специалисты. Они пришли к выводу, что организация мероприятия противоречит санитарным требованиям.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что из-за коронавируса большинство россиян проведёт новогодние каникулы дома. По его словам, это сдержит эпидемию и укрепит семьи. Массовых гуляний, в отличие от прошлого года, на этот раз не будет, что в условиях пандемии станет плюсом, сообщал NEWS.ru.