В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан

https://static.news.ru/photo/c9086aa2-7e70-11ea-bd80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ, ужесточающий меры по контролю за передвижениями граждан. С 16 апреля жителям региона необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу.

Возможность нахождения жителей региона вне места проживания подтверждается справкой, оформляемой работодателем, — говорится в указе губернатора.

Без справки могут передвигаться по региону только сотрудники правоохранительных и надзорных органов, госслужащие, судьи, нотариусы, журналисты и охранники при наличии служебных удостоверений. Перемещение без справки, но при наличии паспорта допускается при походе в ближайший магазин, для выгула собаки, выноса мусора и при следовании в личном автомобиле на дачу.

Как писал NEWS.ru, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал распоряжение, ужесточающее режим повышенной готовности на территории региона. Согласно документу, кузбассовцам запрещается выезд за пределы области, кроме случаев обращения за экстренной и неотложной медпомощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также при осуществлении погребения.