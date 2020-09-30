В Калининграде ввели запрет на проведение свадеб и корпоративов из-за COVID

https://static.news.ru/photo/287f1e22-0346-11eb-832c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции в Калининградской области ввёл запрет на проведение свадеб, банкетов и корпоративов с начала октября из-за роста числа заражений COVID-19. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

Вводится запрет на организацию мероприятий, объединяющих людей любой единой целью, повесткой, поводом, такие как банкеты, свадьбы, корпоративные мероприятия и тому подобное, — рассказал губернатор.

По его словам, ограничения не будут затрагивать театры и концертные площадки, где есть посадочные места с возможностью обеспечить социальное дистанцирование.

Масочный режим обязателен в магазинах, транспорте и общественных местах. В выходные дни будет ограничена работа кинотеатров в торговых центрах, а также детских игровых комнат. Организации общественного питания не смогут размещать за одним столом более четырёх человек, расстояние между столами должно быть не менее двух метров.

Без зрителей будут проходить спортивные мероприятия. Исключения сделано для матчей клубов «Локомотив» и «Балтика». На этих играх будет присутствовать ограниченное число зрителей, без масок люди не будут допускаться на спортивные арены. Губернатор подчеркнул, что ограничения вводятся на месяц.

Власти пока не планируют переводить школы на дистанционный формат обучения. Решение об удалённой работе образовательных учреждений будет приниматься по мере необходимости, «точечно».

По данным на 30 сентября, общее число заболевших коронавирусом в Калининградской области составило 4387 человек (+54 за сутки). В последний раз такой суточный прирост фиксировался 2 июля. Излечились 3312 пациентов, умерли 82 человека. Всего под медицинским наблюдением находится 1841 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ужесточение ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции не произойдёт, если жители России продолжат соблюдать рекомендации по профилактике COVID-19, писал NEWS.ru.