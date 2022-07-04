В Калининграде сочли неуместным предложение Миронова переименовать город Власти Калининграда сочли неуместным предложение политика Сергея Миронова переименовать город во Владибалтийск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Город Калининград

Власти а сочли неуместным предложение лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова переименовать их город во Владибалтийск, а сам регион – в Балтийский край, пишет РБК. Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в ответ отметил, что у города уже есть имя, которое как минимум давно стало туристическим брендом. Кроме того, он считает, что в целом нет смысла менять устоявшееся название.

Вторая история: периодически многократно всякие общественные деятели высказываются на тему того, что давайте переименуем город, улицу или что-нибудь еще. Мне кажется, что лучше наполнять текущие названия смыслами, сутью, чем пытаться гнаться за новыми названиями, — сказал Дмитрий Лысков.

Дмитрий Лысков добавил, что не видит ни с одной стороны никакого смысла во внезапной смене названия города и целого региона.

Ранее лидер партии Сергей Миронов выступил с предложением переименовать регион и Калининград. Он сказал, что это будет соответствовать не только современным реалиям, но и отечественным традициями. Кроме того, Миронов предложил повысить статус Калининградской области до края.