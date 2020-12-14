В Калининграде сделали скамейку из бахил

https://static.news.ru/photo/dcee9078-3e19-11eb-a7bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov39.ru

В Калининграде изготовили скамейку из переработанных бахил. Предмет мебели установили у входа в одну из стоматологических поликлиник города.

Идея создания скамейки появилась у руководства медучреждения. С этой инициативой оно обратилось в фирму, которая занимается утилизацией полиэтиленовых пакетов и пластика с последующим изготовлением урн, скамеек и других подобных предметов.

Необходимое количество использованных бахил — 5,3 тысячи штук общим весом в 10 кг — было собрано за две недели. Кроме них для изготовления скамейки потребовалось 80 кг песка, а сам процесс занял неделю.

Главврач поликлиники Юрий Шлегель пояснил, что инициатива направлена, прежде всего, на привлечение внимания калининградцев к экологической ответственности. На этом примере пациенты могут воочию увидеть пользу раздельного сбора мусора.

Он отметил, что небольшая поликлиника способна за месяц собрать бахилы для производства двух скамеек и таким образом спасти одно дерево. Врач добавил, что в планах учреждения установка урн и вазонов для цветов из бахил. Сбор материала для них уже начат, сообщается на сайте правительства Калининградской области.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин призвал к наращиванию повторного использования пластика, в том числе и к увеличению доли вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Он сделал акцент на том, что во всём мире ужесточаются требования к сокращению объёмов отходов.