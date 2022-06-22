В Калининграде нашли решение проблемы транзита товаров через Литву Власти Калининграда призвали изменить санкции ЕС, чтобы решить проблему поставок товаров через Литву

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Руководитель Калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила, что есть три возможных дипломатических решения проблемы транзита товаров через Литву в Калининград, пишет РИА Новости. Она подчеркнула, что решений может быть несколько, это в большей степени технический вопрос.

В частности, Иванова предложила внести изменения в санкционный документ ЕС 833/2014 в разных вариантах.

Первый — это дополнение глоссария статьи 1 понятием «калининградский транзит людей и грузов» и общее изъятие из санкций, — сказала она.

Второй способ заключается в том, чтобы убрать из статей санкционного документа, введенных четвертым, пятым и шестым пакетами, уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом».

В рамках третьего варианта Иванова предложила, не внося изменений в регламент 833/2014, направить разъяснения в таможенные органы Литвы о неприменении действий статей, введенных четвертым, пятым и шестым пакетами санкций, к транзиту товаров в Калининград.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что АО «Литовские железные дороги» уведомило региональные власти об ограничении транзита ряда товаров из субъектов РФ в Калининград. По его словам, действия Литвы нарушают законы и договорённости, так как при вступлении в ЕС республика гарантировала сохранение транзита в Калининград.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Литва не станет закрывать путь для кораблей, направляющихся в порты Калининграда, так как такие действия Вильнюса могут привести к войне.