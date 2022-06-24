Власти Калининградской области надеются, что региону совместно с МИД России удастся убедить Евросоюз внести поправки в антироссийские санкции и исключить из них ограничения на транзит в регион грузов из других субъектов РФ, сообщил губернатор области Антон Алиханов, передает ТАСС. По мнению Алиханова, в ЕС «забыли» о своих обязательствах по обеспечению калининградского транзита.

Я надеюсь, что с помощью МИД России мы добьемся того, что будет принято одно из решений: либо поправки будут внесены в первые четыре пакета санкций, либо поправка в пятом пакете будет распространена на предыдущие четыре, либо будут даны новые разъяснения литовцам для того, чтобы они не применяли ограничения первых четырех пакетов на калининградский транзит, сказал Алиханов.

17 июня губернатор Калининградской области заявил, что АО «Литовские железные дороги» уведомило Калининград об ограничении транзита ряда товаров из субъектов РФ в этот регион. По его словам, действия Литвы нарушают законы и договорённости, так как при вступлении в ЕС Литва гарантировала сохранение транзита в Калининград.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области.