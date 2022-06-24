В Калининграде рассчитывают, что ЕС разрешит транзит товаров в регион

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Власти Калининградской области надеются, что региону совместно с МИД России удастся убедить Евросоюз внести поправки в антироссийские санкции и исключить из них ограничения на транзит в регион грузов из других субъектов РФ, сообщил губернатор области Антон Алиханов, передает ТАСС. По мнению Алиханова, в ЕС «забыли» о своих обязательствах по обеспечению калининградского транзита.

Я надеюсь, что с помощью МИД России мы добьемся того, что будет принято одно из решений: либо поправки будут внесены в первые четыре пакета санкций, либо поправка в пятом пакете будет распространена на предыдущие четыре, либо будут даны новые разъяснения литовцам для того, чтобы они не применяли ограничения первых четырех пакетов на калининградский транзит, — сказал Алиханов.

17 июня губернатор Калининградской области заявил, что АО «Литовские железные дороги» уведомило Калининград об ограничении транзита ряда товаров из субъектов РФ в этот регион. По его словам, действия Литвы нарушают законы и договорённости, так как при вступлении в ЕС Литва гарантировала сохранение транзита в Калининград.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области.