В Калининграде прошли крупные военные учения после предотвращения теракта В военных учениях в Балтийском море приняло участие более 500 военных

Фото: Министерство обороны РФ

25 август Вооруженные силы России провели масштабные антитеррористические учения в Балтийском море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтфлота. Отмечается, что в ходе военных маневров было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

В воинских гарнизонах Балтийского флота на территории Калининградской и Ленинградской областей проведены комплексные учения по антитеррору, в которых приняли участие свыше 500 военнослужащих и было задействовано около 50 единиц техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А и специальная техника, — рассказали в Балтфлоте.

Отмечается, что для максимального погружения во время учений активно использовались холостые патроны и другие имитирующие средства. К учениям были привлечены специалисты по радиоэлектронной борьбе, а также служащие инженерно-саперных подразделений.

Утром 25 августа сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника «Азова». По сообщениям ведомства, он планировал теракты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво.

В тайнике у задержанного силовики обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, была найдена его переписка с участниками «Азова», а также символика запрещенной организации. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.