В Калининграде туристы устроили пикник на братской могиле В Калининграде задержали туристов за пикник на братской могиле и кражу цветов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Туристы — мужчина и женщина — устроили пикник на мемориальном комплексе в Калининграде и были задержаны росгвардейцами. Отмечается, что парочка распивала алкоголь и танцевала вокруг Вечного огня, а затем украла корзину с цветами с братской могилы, передает РИА Новости.

Благодаря совместным слаженным действиям росгвардейцев и операторов АПК «Безопасный город» злоумышленники были задержаны по горячим следам, похищенная корзина с цветами находилась при них, — говорится в сообщении.

Вечером 10 декабря в парке Красносельского района Петербурга школьники забросали снегом Вечный огонь. Как сообщила пресс-служба полиции Северной столицы, их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видны трое подростков у мемориала, один из которых дважды бросает в огонь большие комья снега. После того как пламя погасло, дети убежали.

Силовики задержали школьников, ими оказались братья 10 и 14 лет — граждане одного из государств ближнего зарубежья, а также другой 12-летний мальчик, который непосредственно бросал снежки в Вечный огонь. Позже суд принял решение депортировать семьи, поскольку они находились на территории России нелегально.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Ему вменяют статью о реабилитации нацизма. По информации следствия, 49-летний житель столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из злого умысла осквернил символы воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества.