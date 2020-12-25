В Калининграде прекратились отмены бронирования отелей на каникулы

https://static.news.ru/photo/4fac1a58-46e0-11eb-8100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Невар/ТАСС

Туристы снова интересуются отдыхом на каникулах в Калининграде. Об этом заявил региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Ранее он прогнозировал отмену бронирования части отелей из-за коронавируса. На прошлой неделе отменялись 15–20% заявок.

У нас, действительно, была неделю назад и сейчас даже есть ещё определенная тенденция к тому, что были отмены бронирования в отелях, примерно мы их оценивали на уровне от 15 до 20%, но сейчас ситуация в корне поменялась, — цитирует его РИА Новости.

Ермак заявил, что сейчас люди снова начали бронировать номера, приходя на смену тем, кто ранее отказывался. По его мнению, одна из причин — смягчение ограничений, которые после согласования с общественностью и бизнесом были приняты 23 декабря.

С 25 по 30 декабря работа общепита разрешена с 6:00 до 19:00, с 3 по 10 января — с 6:00 до 21:00. С 31 декабря по 3 января кафе и рестораны будут полностью закрыты, кроме тех, что расположены в гостиницах для обслуживания постояльцев. С 25 декабря по 10 января запрещается деятельность кафе и ресторанов в торговых центрах и не имеющих отдельного входа, а также фуд-кортов и стрит-фудов.

При этом будут разрешены групповые экскурсии до 10 человек, туристические автобусы будут работать, а в ресторанах можно взять еду навынос.

Как писал NEWS.ru, власти Калининграда приняли решение отказаться от проведения концерта в новогоднюю ночь и праздничного салюта из-за эпидемиологической обстановки. Об этом рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

В последний день года также будет на 20% сокращена интенсивность движения городского транспорта. Движение будет прекращено в 22:00. При этом, по словам Дятловой, все коммунальные службы должны работать в новогоднюю ночь в усиленном режиме и оперативно реагировать на возникающие проблемы.