В Калининграде полицейские сняли с карниза музея уснувшего москвича

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Калининграде полицейским пришлось снимать с карниза Музея изобразительных искусств нетрезвого москвича, пишет Telegram-канал Amber Mash. Парень уснул прямо на обрыве над водой, рядом с бутылкой спиртного. Канал опубликовал кадры спасения мужчины, который после был доставлен в отдел.

Уснувший позже рассказал сотрудникам полиции, что забрался на карниз из-за девушки. По его словам, он поссорился с возлюбленной, распил в одиночестве бутылку шампанского и забрался на балкончик, где и решил заночевать. 29-летнему мужчине придется оплатить штраф от 500 до 1500 тысяч рублей за распитие спиртного в общественном месте, передает Amber Mash.

Ранее в Санкт-Петербурге голая девушка с голубыми волосами прыгнула в воду с Яхтенного моста, который имеет высоту 19 метров, убегая от полицейских. Нарушительница без одежды была замечена возле людного ТРК «ПитерЛэнд» и быстро привлекла внимание всех, включая полицейских. Они пытались задержать ее, но девушка решила уйти, прыгнув в воду. Удачно нырнув, она вышла на берег. Ее уже ждала полиция, которая задержала девушку и отвезла в участок.

Позднее стала известна личность девушки, она оказалась 28-летней художницей по имени Анастасия. Помимо живописи, она занимается йогой.