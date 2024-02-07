В Калининграде ответили на угрозы Польши о ликвидации области Пресс-секретарь Лысков: Калининград стал частью СССР на основе мирного договора

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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Калининградская область стала частью СССР и России как его преемника в результате мирного договора, поэтому речи об оккупации этой территории быть не может, заявил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков. Так он высказался об угрозах экс-замминистра национальной обороны Польши, генерала Вальдемара Скшипчака о том, что в случае конфликта НАТО и России Калининградская область будет ликвидирована, пишет РИА Новости.

Для начала посоветуем все-таки польскому военному руководителю открыть учебник истории и внимательно его почитать. Калининградская область — это не оккупированная территория, это территория, которая досталась Советскому Союзу и его приемнику — Российской Федерации в результате мирного договора, — цитирует агентство пресс-секретаря.

Лысков напомнил, что регион надежно защищен силами Балтийского флота. Он подчеркнул, что, в отличие от окружающих соседних стран, никто оружием не бряцает, а занимаемся своими делами по развитию области.

Ранее Скшипчак высказал мнение, что в случае конфликта НАТО и России Калининградская область будет ликвидирована. При этом он назвал область Кенигсбергской. Он также подчеркнул, что Варшава заранее укрепляет границы с РФ и Белоруссией.

В январе Варшава согласилась на размещение немецких войск на территории республики. В настоящее время в стране уже расквартированы около 10 тысяч американских солдат.