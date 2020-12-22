В Калининграде отказались от салюта и новогодних гуляний из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/20c458e6-4482-11eb-aaf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Калининграда приняли решение отказаться от проведения концерта в новогоднюю ночь и праздничного салюта из-за эпидемиологической обстановки. Об этом рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

Мы должны сделать город удобным для децентрализованного отмечания Нового года, потому что новогодней сцены не будет, новогоднего салюта не будет. Мы все живём в эпоху коронавирусной инфекции, — цитирует Дятлову РИА Новости.

Она добавила, что обратилась к застройщикам с просьбой украсить микрорайоны, чтобы у горожан не было необходимости перемещаться в центр города.

Мы даём возможность подключиться к электричеству и оплачиваем это подключение, — рассказала Дятлова.

В последний день года также будет на 20% сокращена интенсивность движения городского транспорта. Движение будет прекращено в 22 часа. При этом, по словам Дятловой, все коммунальные службы должны работать в новогоднюю ночь в усиленном режиме и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Как сообщал NEWS.ru, министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к россиянам в преддверии новогодних праздников. Он призвал граждан минимизировать контакты с другими людьми и оставаться дома с семьёй.