В Калининграде назвали условие транспортного коллапса Прибалтики Алиханов: транспортный комплекс Прибалтики может быть уничтожен

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал условие, при котором транспортная инфраструктура Прибалтики может быть уничтожена. Он считает, что ответные санкции России на ограничения Литвы в отношении трафика грузов могут разрушить весь транспортный комплекс прибалтийских стран. Алиханов отметил, что несмотря на налаженные логистические цепочки с Санкт-Петербургом и Ленобластью, большое количество грузов из РФ в калининградские порты шли через Литву, пишут «Ведомости».

Не Калининградская область перевозила в Ленинградскую область и Санкт-Петербург, а Россия в целом перевозила грузы, в том числе транзитные, в наши порты на Балтике. Но все равно есть еще много российских грузов, которые к нам шли через Литву. Поэтому транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее, — заявил Алиханов.

Ранее глава Калининградской области сообщил, что власти региона подготовили и передали в правительство России и администрацию президента варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита товаров через Литву. При этом в Калининграде ожидают, что Евросоюз раньше исключит транзит в область из запретов.

До этого стало известно, что 1 июля немецкие власти потребовали от Литвы снять запрет на транзит товаров в Калининград. Перевозки «из России в Россию» допустимы, считают в Берлине. Хочет избежать ненужных провокаций в отношении Москвы канцлер ФРГ Олаф Шольц, который неоднократно подчеркивал, что «сделает все, чтобы НАТО не превратилось в партию войны».