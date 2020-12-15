В Калининграде новые ограничения назвали передышкой для медицины

https://static.news.ru/photo/a318b89a-3ede-11eb-88ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Невар/ТАСС

В правительстве Калининградской области объяснили введение новых ограничений из-за коронавируса желанием дать передышку местной медицине и сохранить экономику.

У нас есть две задачи, основная — сохранение жизни и здоровья наших граждан, вторая — связанная со здоровьем нашей экономики. <...> Этими ограничениями мы хотим дать передышку нашей медицине на максимально возможный срок так, чтобы не сильно пострадала экономика, — сказал РИА Новости руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

Он пояснил, что власти рассчитывают с помощью новых мер сократить темпы распространения коронавируса в области. Правительство региона исходит из того, что «в новогодние праздники и так мало что работает».

Дополнительные ограничения будут действовать в Калининградской области с 28 декабря по 17 января. В этот период приостановят работу все магазины, кроме продовольственных, фитнес-центры, парикмахерские, салоны красоты, театры, музеи и другие культурные учреждения. Продолжит действовать запрет на проведение корпоративов, уличных ярмарок, массовых мероприятий.

Школьники до 17 января будут находиться на каникулах, а детские сады будут работать с 50-процентной нагрузкой. В колледжах и вузах зимняя сессия будет проведена в дистанционном режиме.

Как ранее писал NEWS.ru, пандемия коронавируса заставила региональные власти ужесточить ограничения, в том числе скорректировать планы проведения новогодних мероприятий. Жёсткие меры, объявленные властями Москвы и Санкт-Петербурга, уже породили в Интернете целую серию мемов, где руководителей этих регионов сравнили с героем американской семейной комедии «Гринч — похититель Рождества».

Впрочем, их примеру последовали не все субъекты. Некоторые губернаторы поспешили сообщить, что не намерены закрывать на праздники предприятия общепита и даже планируют проведение новогодних мероприятий, но с соблюдением требований Роспотребнадзора.