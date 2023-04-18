В Калининграде нашли труп новорожденной в полиэтиленовом пакете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В СНТ «Пчелка» в Калининграде обнаружили мертвую новорожденную девочку в полиэтиленовом пакете, сообщается в Telegram-канале пресс-службы СУ СК России по Калининградской области. Правоохранители не нашли на теле младенца признаков насильственной смерти.

Сотрудники полиции установили личность матери девочки, которой оказалась 30-летняя жительница из Немана. В настоящее время следствие проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти младенца.

Ранее суд в Омской области приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнюю местную жительницу, насмерть избившую своего трехмесячного сына на глазах у его отца, будучи пьяной. Женщина несколько раз ударила младенца головой об пол, из-за полученной черепно-мозговой травмы он умер. В СК рассказали, что на преступление женщина пошла после ссоры с сожителем на почве ревности. При этом сама женщина на суде заявила, что не била ребенка целенаправленно, а случайно упала вместе с ним на пол.