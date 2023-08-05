В Калининграде мужчину избили за смех возле магазина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининграде избили мужчину, который смеялся возле магазина, сообщает Telegram-канал Amber Mash. По его информации, пострадавший получил перелом стенки глазницы и носа. Злоумышленника задержали.

Канал отмечает, что Иван с женой стоял у продуктового магазина и шутил. К нему обратилась нетрезвая женщина, которая была недовольна этим, и сказала, что у кассирши из магазина умерла мама, поэтому «все вокруг должны носить траур». Кроме того, она грозилась позвать мужа. Иван отказался общаться с ней. Затем в подъезде Ивана окликнул неизвестный мужчина и начал избивать. Он нанес ему не меньше семи ударов.

Ранее школьницу из Москвы избили сверстницы. Девочке распылили содержимое перцового баллончика в глаза ее же подруги. Инцидент произошел вечером в среду, 2 августа. Школьники спокойно гуляли по улице, когда между ними внезапно начался конфликт. Причины спора остаются неизвестными. Сотрудники полиции устанавливают другие обстоятельства произошедшего, проводится проверка. В настоящее время пострадавшая находится в больнице с ожогом роговицы и травмами различной степени тяжести.

До этого в Башкирии четвероклассники избили первоклассника из-за «неправильной» прически. Ребенок был доставлен в хирургическое отделение, где ему диагностировали сотрясение мозга. По словам бабушки школьника, его уже избивали в 2022 году, тогда ему потребовалось зашить голову.