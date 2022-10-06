Футболист «Балтики» избил свою девушку В Калининграде футболист «Балтики» Гогричиани избил свою девушку

Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКА

Гочи Гогричиани

В Калининграде форвард футбольного клуба «Балтика» Гочи Гогричиани избил свою возлюбленную Кристину Куддус. В Telegram-канале «ФНЛ с Ильевым» она рассказала, что спортсмен бил ее ногами, пытался задушить и сломал нос.

Почему «это» считается футболистом «Балтики»? Он сломал мне нос. Намеренно. Я вернулась после операции, у меня был гипс — и он снова травмировал мне его. Вдавливал рукой со всей силы всем весом, стоя надо мной, также с ноги бил со всей силы по другим частям тела. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит, — сообщила Куддус.

В полицию было подано заявление, полицейские проводят проверку.

В полицию поступило заявление, которое было зарегистрировано в установленном законом порядке. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Ранее сообщалось, что боец поп-ММА Артур Кулинский по прозвищу Акаб избил свою девушку и сломал ей руку. После этого ей потребовалась операция. При этом отмечается, что конфликт произошёл на почве ревности.